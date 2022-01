“Lo sapevamo”. Maria De Filippi, si è scoperto dopo l’ultima puntata di C’è Posta per Te (Di domenica 23 gennaio 2022) Maria De Filippi non tradisce. La moglie di Maurizio Costanzo sempre padrona del sabato. Nella serata di ieri, sabato 22 gennaio 2022, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21.31 alle 23.59, ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.31 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.121.000 spettatori (4.6%) e FBI International da 1.082.000 (4.6%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 hanno intrattenuto 889.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video 849.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Storia di una Ladra di Libri totalizza un a.m. di 578.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 864.000 spettatori con uno share ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)Denon tradisce. La moglie di Maurizio Costanzo sempre padrona del sabato. Nella serata di ieri, sabato 22 gennaio 2022, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21.31 alle 23.59, ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 C’èper Te, in onda dalle 21.31 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.121.000 spettatori (4.6%) e FBI International da 1.082.000 (4.6%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 hanno intrattenuto 889.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video 849.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Storia di una Ladra di Libri totalizza un a.m. di 578.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 864.000 spettatori con uno share ...

