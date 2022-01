LIVE – Trento-Napoli 79-70, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 23 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Dolomiti Energia Trentino-GeVi Napoli basket, valida per la 17esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La formazione di coach Molin è tra quelle che più hanno risentito dei problemi legati al Covid, e arriva da due sconfitte consecutive. Avvio di anno difficile anche per i partenopei, che hanno subito tre sconfitte nelle prime tre uscite del 2022, e in generale non vincono dallo scorso 19 dicembre. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 23 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Latestuale di Dolomiti Energia Trentino-GeVi, valida per la 17esima giornata dellaA1di. La formazione di coach Molin è tra quelle che più hanno risentito dei problemi legati al Covid, e arriva da due sconfitte consecutive. Avvio di anno difficile anche per i partenopei, che hanno subito tre sconfitte nelle prime tre uscite del, e in generale non vincono dallo scorso 19 dicembre. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 23 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: ...

