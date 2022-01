LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: vince Elena Curtoni, ma cade Sofia Goggia. Paura per il ginocchio (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 12.59 Questa la classifica dopo le prime trenta atlete scese: 1 Elena Curtoni 1’20.98 2 Tamara Tippler +00.09 3 Michelle Gisin +00.244 Federica Brignone +00.32 5 Corinne Suter +00.44 6 Tessa Worley +00.54 7 Ragnhild Mowinckel +00.59 8 Ester Ledecká +00.61 9 Alice Robinson +00.62 10 Mirjam Puchner +00.66 11 Jasmine Flury +00.67 12 Kira Weidle +00.80 13 Romane Miradoli +00.83 13 Lara Gut-Behrami +00.83 15 Ramona Siebenhofer +00.85 16 Mikaela Shiffrin +01.01 12.57 Inclinazione massima per Ricarda Haaser che decide di fermarsi e non prendersi rischi ulteriori. 12.56 Lima addirittura 25 centesimi nella parte finale Kira Weidle: la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 12.59 Questa la classifica dopo le prime trenta atlete scese: 11’20.98 2 Tamara Tippler +00.09 3 Michelle Gisin +00.244 Federica Brignone +00.32 5 Corinne Suter +00.44 6 Tessa Worley +00.54 7 Ragnhild Mowinckel +00.59 8 Ester Ledecká +00.61 9 Alice Robinson +00.62 10 Mirjam Puchner +00.66 11 Jasmine Flury +00.67 12 Kira Weidle +00.80 13 Romane Miradoli +00.83 13 Lara Gut-Behrami +00.83 15 Ramona Siebenhofer +00.85 16 Mikaela Shiffrin +01.01 12.57 Inclinazione massima per Ricarda Haaser che decide di fermarsi e non prendersi rischi ulteriori. 12.56 Lima addirittura 25 centesimi nella parte finale Kira Weidle: la ...

