LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: Elena Curtoni trionfa, ma l’Italia trema per il ginocchio di Sofia Goggia (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 13.33 Questa la classifica di specialità di SuperG, rimangono tre italiane in testa: 1. Federica Brignone (Italia) 3772. Elena Curtoni (Italia) 3483. Sofia Goggia (Italia) 332 4. Lara Gut (Svizzera) 226 5. Mikaela Shiffrin (USA) 220 13.30 ESCE NADIA DELAGO! Stava andando fortissima l’Italiana che aveva 11 centesimi di vantaggio su Curtoni al primo intermedio. 13.25 24° posizione per Karoline Pichler: 2.01 da Curtoni. Prova discreta per la classe 1994 bolzanina. 13.18 2.59 di ritardo per Roberta Melesi: venticinquesima e prova ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 13.33 Questa la classifica di specialità di, rimangono tre italiane in testa: 1. Federica Brignone (Italia) 3772.(Italia) 3483.(Italia) 332 4. Lara Gut (Svizzera) 226 5. Mikaela Shiffrin (USA) 220 13.30 ESCE NADIA DELAGO! Stava andando fortissimana che aveva 11 centesimi di vantaggio sual primo intermedio. 13.25 24° posizione per Karoline Pichler: 2.01 da. Prova discreta per la classe 1994 bolzanina. 13.18 2.59 di ritardo per Roberta Melesi: venticinquesima e prova ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: vince Elena Curtoni, ma cade Sofia Goggia. Paura per il ginocchio - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Seconda discesa libera #Kitzbuehel 2022, sci alpino maschile: inizio ore 13.30 @_SuperNews_ #FISAlpine - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #SuperG #Cortina Una splendida Elena #Curtoni si prende la vittoria davanti a #Tippler e… - sportface2016 : LIVE - Caduta #Goggia: si valuta la possibilità di fare una risonanza magnetica a Milano #Cortina - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: Curtoni è davanti a tutte! Caduta e ansia per Sofia Goggia -… -