LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: vince Beat Feuz davanti al connazionale Odermatt, Paris 7° (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI Kitzbuehel 14.54 La nebbia nella parte alta non consente agli sciatori di spingere a tutta, i ritardi in zona Steilhang sono emblematici. 14.52 Bene invece il veterano statunitense Steven Nyman, purtroppo escluso dalle convocazioni olimpiche del team a stelle e strisce. Ventesimo a +2"59. 14.50 Yannick Chabloz fa addirittura peggio dei compagni ed esce mestamente dal tracciato. 14.48 Non brillano gli elvetici Gilles Roulin (+2"72) e Ralph Weber (+3"71), rispettivamente ventitreesimo e ventinovesimo. 14.46 Più che discreta la gara di Maxence Muzaton (Francia): diciassettesimo a +2"29. 14.44 Ancora 21 uomini-jet sono chiamati ad affrontare le ...

