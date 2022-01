LIVE Nigeria-Tunisia 0-1, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Ndidi lascia le Super Aquile in dieci (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69? Cambio Tunisia: fuori Rafia, dentro Sliti. 67? N’Diaye aveva consultato anche il Var per la decisione. Niente da fare, anche per Simon subito dopo! Ben Said è arrivato sulla sua conclusione, in uscita sul primo palo. 66? Fallo duro, proprio di Ndidi: l’arbitro lo caccia fuori col cartellino rosso! Nigeria in dieci uomini! 63? Ndidi cerca l’angolo alla sinistra di Ben Said, ma la sua conclusione è alta. 60? Entra anche Olayinka, al posto di Awoniyi. 59? Cambio Nigeria: fuori Iheanacho, dentro Iwobi. 55? Ammonito anche Skhiri dopo qualche parola di troppo all’arbitro N’Diaye. 53? Secondo ammonito del match: è Laidouni, per un fallo su Ndidi. 51? Adesso si mette male per la ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69? Cambio: fuori Rafia, dentro Sliti. 67? N’Diaye aveva consultato anche il Var per la decisione. Niente da fare, anche per Simon subito dopo! Ben Said è arrivato sulla sua conclusione, in uscita sul primo palo. 66? Fallo duro, proprio di: l’arbitro lo caccia fuori col cartellino rosso!inuomini! 63?cerca l’angolo alla sinistra di Ben Said, ma la sua conclusione è alta. 60? Entra anche Olayinka, al posto di Awoniyi. 59? Cambio: fuori Iheanacho, dentro Iwobi. 55? Ammonito anche Skhiri dopo qualche parola di troppo all’arbitro N’Diaye. 53? Secondo ammonito del match: è Laidouni, per un fallo su. 51? Adesso si mette male per la ...

