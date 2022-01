LIVE Nigeria-Tunisia 0-1 | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | Msakni manda a casa le Super Aquile

(Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52 Decide il gol dial 47?: lasfiderà il Burkina Faso ai quarti! Tra poco le pagelle. 21.51 TRIPLICE FISCHIO! CONTRO TUTTI I PRONOSTICI, LAELIMINA LA! 90+4? Cambio: fuori Slimane, dentro Rekik. 90+1? SADIQ! Angola troppo il destro verso il secondo palo. La sfera scorre sul fondo. Che occasione per la, ma non era allo stesso tempo semplice. 90? Sono cinque i minuti di recupero. 89? Cambio: fuori Aribo, dentro Musa. 86? Doppio cambio: fuori Jaziri e, dentro Jebali e Khazri. 83? Punizione alta battuta da Simon, spinge la. 81? Haddadi si fa trovare in fuorigioco, ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #CoppadAfrica Ai #quartidifinale ci va la #Tunisia, che piega 1-0 la #Nigeria! #risultatofinale #live - zazoomblog : LIVE Nigeria-Tunisia 0-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo - #Nigeria-Tunisia #Coppa #d’Afri… - zazoomblog : LIVE Nigeria-Tunisia 0-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: tanto equilibrio dopo i primi 45? - #Nigeria-Tunisia… - zazoomblog : LIVE – Nigeria-Tunisia 0-0 Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) - #Nigeria-Tunisia #Coppa #d’Africa - blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica, #NGATUN #TeamNigeria #TeamTunisia le due protagoniste della finalina del 2019 si giocano… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nigeria

... si comincerà alle ore 17.00 con Burkina Faso Gabon dallo Stade de Limbé, naturalmente a Limbé, mentre alle ore 20.00 sarà in programmaTunisia , che si giocherà presso lo Stade Roumdé Adjia ...). La presentazione del match QUI- La formazione nigeriana potrebbe affidarsi al modulo 4 - 2 - 2 - 2, con Aina, Troost Ekong, Omeruo e Zaidua comporre il reparto difensivo. A ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Decide il gol di Msakni al 47': la Tunisia sfiderà il Burkina Faso ai quarti! Tra poco le pagelle. 21.51 TRIPLICE FISCHIO! CONTRO TUTTI I PRONOSTICI, LA ...La partita Nigeria - Tunisia di domenica 23 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale dell'African Nations ...