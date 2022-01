LIVE – Nigeria-Tunisia 0-0 | Coppa d’Africa 2022 DIRETTA

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ladi, match valido per gli ottavi di finale di. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20 di domenica 23 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.(4-2-3-1): Okoye; Ola Aina, Omeruo, Troost-Ekong, Sanusi; Ndidi, Aribo; Chukwueze, Iheanacho, Simon; Awoniyi(4-3-3): Ben Said; Drager, Ifa, Talbi, Haddadi; Ben Slimane, Skhiri, Laidouni; Msakni, Jaziri, Rafia. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA ...

Reti: La presentazione del match QUI- La formazione nigeriana potrebbe affidarsi al modulo 4 - 2 - 2 - 2, con Aina, Troost Ekong, Omeruo e Zaidua comporre il reparto difensivo. A centrocampo ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Direttadi- Tunisia , per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2022. Le due squadre Tra le nazionali del torneo che hanno espresso un ...Tunisia, meanwhile, scraped through in Group F as the third-placed team, behind Mali and Gambia. Nigeria vs Tunisia: Prediction, kick off time, TV, live stream, h2h results and team news for AFCON ...Nigeria vs Tunisia - LIVE!The Africa Cup of Nations round of 16 kicks off today with a heavyweight clash between Nigeria and Tunisia perhaps the premier tie of the round.The 2019 semi-finalists go ...