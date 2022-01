LIVE Milan-Juventus 0-0, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: Leao impegna Szczesny! (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27? Problema fisico per Ibrahimovic. 25? Tiro a giro di Dybala che finisce fuori. 23? McKennie per Bentancur dentro l’area, pallone troppo lungo. 21? Partita di grande intensità, Milan che prova ad alzare il baricentro. 19? Tiro di Leao che impegna Szczesny, spazza De Sciglio il pallone. 17? Pressing alto della Juventus, ma il Milan riesce a trovare comunque i suoi mediani. 15? Cuadrado con il sinistro manda a lato da buona posizione. 13? Giallo per Leao, fallo tattico su Cuadrado in contropiede. 11? Giallo per Locatelli, fallo su Tonali. 9? Leao prova il tiro a giro, pallone fuori. 7? Leao salta De Sciglio ma non riesce ad arrivare al cross. 5? Ritmi alti in questo inizio di ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27? Problema fisico per Ibrahimovic. 25? Tiro a giro di Dybala che finisce fuori. 23? McKennie per Bentancur dentro l’area, pallone troppo lungo. 21? Partita di grande intensità,che prova ad alzare il baricentro. 19? Tiro dicheSzczesny, spazza De Sciglio il pallone. 17? Pressing alto della, ma ilriesce a trovare comunque i suoi mediani. 15? Cuadrado con il sinistro manda a lato da buona posizione. 13? Giallo per, fallo tattico su Cuadrado in contropiede. 11? Giallo per Locatelli, fallo su Tonali. 9?prova il tiro a giro, pallone fuori. 7?salta De Sciglio ma non riesce ad arrivare al cross. 5? Ritmi alti in questo inizio di ...

