LIVE Milan-Juventus 0-0, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.37 Partita equilibrata con occasioni da entrambe le parti, Ibrahimovic abbandona la contesa per un problema alla caviglia. A tra poco per il secondo tempo! 45? Fine del primo tempo, Milan-Juventus 0-0. 43? Giallo per Messias, fallo su Chiellini. 41? Dybala non riesce a tirare da buona posizione. 39? Cross di Alex Sandro che non trova Morata in area. 37? Tiro di Locatelli che finisce alto sopra la traversa. 35? Tonali dalla distanza trova il corpo di Chiellini. 33? Theo Hernandez prova il tiro, Cuadrado devia il pallone fuori. 31? Mancino di Calabria che sfiora l’incrocio. 29? Fuori Ibrahimovic, dentro Giroud nel Milan. 27? Problema fisico per Ibrahimovic. 25? Tiro a giro di Dybala che ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.37 Partita equilibrata con occasioni da entrambe le parti, Ibrahimovic abbandona la contesa per un problema alla caviglia. A tra poco per il secondo45? Fine deltempo,0-0. 43? Giallo per Messias, fallo su Chiellini. 41? Dybala non riesce a tirare da buona posizione. 39? Cross di Alex Sandro che non trova Morata in area. 37? Tiro di Locatelli chealto sopra la traversa. 35? Tonali dalla distanza trova il corpo di Chiellini. 33? Theo Hernandez prova il tiro, Cuadrado devia il pallone fuori. 31? Mancino di Calabria che sfiora l’incrocio. 29? Fuori Ibrahimovic, dentro Giroud nel. 27? Problema fisico per Ibrahimovic. 25? Tiro a giro di Dybala che ...

Advertising

JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - Chicca141002 : RT @JuventusTV: Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle 20:00 qu… - juventino778 : RT @JuventusTV: Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle 20:00 qu… - tv_e_calcio : Se dovessi giocare live punterei più sull'1-0 Milan #MilanJuve -