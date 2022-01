LIVE – Fortitudo Bologna-Tortona, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 23 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Fortitudo Kigili Bologna-Bertram Derthona Tortona, valida per la 17esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa hanno ottenuto una preziosissima quanto sofferta vittoria contro Napoli nell’ultima giornata, e sono alla ricerca di altri punti pesanti; contro gli uomini di coach Ramondino, però, non sarà affatto semplice. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 23 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Latestuale diKigili-Bertram Derthona, valida per la 17esima giornata dellaA1di. I padroni di casa hanno ottenuto una preziosissima quanto sofferta vittoria contro Napoli nell’ultima giornata, e sono alla ricerca di altri punti pesanti; contro gli uomini di coach Ramondino, però, non sarà affatto semplice. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 23 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE ...

Advertising

infoitsport : Basket, Napoli - Fortitudo Bologna: dove vedere in diretta tv e live streaming, orario - infoitsport : LIVE LBA - GeVi Napoli vs Fortitudo Kigili Bologna - infoitsport : LIVE – Napoli-Fortitudo Bologna 86-89, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : LIVE LBA - Prima vittoria in trasferta per la Fortitudo: a Napoli non basta un Parks da record - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA #Fortitudo corsara a #Napoli 89-86! #risultatofinale #live -