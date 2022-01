LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2022 in DIRETTA: vince Iserbyt! Alle sue spalle Van der Haar e Pidcock (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Questi i distacchi finali: 1 Eli Iserbyt (BEL) 1:00:18 2 Lars Van der Haar (NED) +2? 3 Thomas Pidcock (GBR) +3? 4 Michael Vanthourenhout (BEL) +5? 5 Toon Aerts (BEL) +54? 16.07 Quarto Vanthourenhout, quinto Aerts. 16.07 vince Iserbyt! SECONDO VAN DER HARR E TERZO Pidcock! 16.06 Rettilineo finale! 16.05 Testa a testa tra Iserbyt e Pidcock! 16.03 Pidcock a +2?! Che finale! 16.01 Iserbyt prova a dare lo sprint decisivo! Inseguono a +3? Van der Haar e Vanthourenhout. 15.59 Comincia l’ultimo giro! Finale in volata! 15.58 ARRIVANO VAN DER Haar E VANTHOURENHOUT! Sono tutti lì! 15.56 Ecco, al momento, le prime cinque posizioni: 1 Eli Iserbyt (BEL) 50:54 2 Thomas ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Questi i distacchi finali: 1 Eli Iserbyt (BEL) 1:00:18 2 Lars Van der(NED) +2? 3 Thomas(GBR) +3? 4 Michael Vanthourenhout (BEL) +5? 5 Toon Aerts (BEL) +54? 16.07 Quarto Vanthourenhout, quinto Aerts. 16.07SECONDO VAN DER HARR E TERZO! 16.06 Rettilineo finale! 16.05 Testa a testa tra Iserbyt e! 16.03a +2?! Che finale! 16.01 Iserbyt prova a dare lo sprint decisivo! Inseguono a +3? Van dere Vanthourenhout. 15.59 Comincia l’ultimo giro! Finale in volata! 15.58 ARRIVANO VAN DERE VANTHOURENHOUT! Sono tutti lì! 15.56 Ecco, al momento, le prime cinque posizioni: 1 Eli Iserbyt (BEL) 50:54 2 Thomas ...

