LIVE – Brindisi-Virtus Bologna 48-62, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 23 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Happy Casa Brindisi-Virtus Segafredo Bologna, valida per la 17esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Il 2022 degli uomini di coach Vitucci è cominciato con una sconfitta e una vittoria, nell’ultima giornata contro Napoli. Per le Vu Nere, invece, due vittorie consecutive dopo la sconfitta contro l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 23 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Latestuale di Happy CasaSegafredo, valida per la 17esima giornata dellaA1di. Ildegli uomini di coach Vitucci è cominciato con una sconfitta e una vittoria, nell’ultima giornata contro Napoli. Per le Vu Nere, invece, due vittorie consecutive dopo la sconfitta contro l’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 23 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna 39-36 Serie A basket 2022 in DIRETTA: pugliesi avanti all’intervallo - #Brindisi-Virt… - PianetaBasketIT : LIVE LBA - Happy Casa Brindisi vs Virtus Segafredo Bologna ore 17:00 - Virtusbo : ?? LIVE dal PalaPentassuglia Quintetto #Virtus: Pajola, Cordinier, Weems, Alibegovic, Sampson Brindisi-Virtus Segaf… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Virtus Bologna Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Brindisi-Virtus… - live_dom : RT @Gianlustella: #zonabianca #Brindisi che tutto piagnucolante prega @franborgonovo “dobbiamo abbassare tutti i toni, io per primo” è lo… -