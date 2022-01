LIVE/ Avellino-Monopoli, le formazioni ufficiali (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Avellino-Monopoli: Avellino (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Mastalli, De Francesco, Di Paola, Matera. All.: Braglia. Monopoli (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto,Tazzer; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disp.: Guido, Iurino, De Santis, Rossi, Fornasier, Morrone, D’Agostino, Romano, Bussaglia, Nina, Borrelli, Novella. All.: Colombo. Arbitro: Francesco Luciani della sezione di Roma 1. Assistenti: Riccardo Vitali della sezione di Brescia e Davide Stringini della sezione di Avezzano. Quarto uomo: Simone Taricone della sezione di Perugia L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Mastalli, De Francesco, Di Paola, Matera. All.: Braglia.(3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto,Tazzer; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disp.: Guido, Iurino, De Santis, Rossi, Fornasier, Morrone, D’Agostino, Romano, Bussaglia, Nina, Borrelli, Novella. All.: Colombo. Arbitro: Francesco Luciani della sezione di Roma 1. Assistenti: Riccardo Vitali della sezione di Brescia e Davide Stringini della sezione di Avezzano. Quarto uomo: Simone Taricone della sezione di Perugia L'articolo proviene da ...

