L'infortunio di Ibra e le chance rossonere: il film di Milan - Juve (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le immagini dello 0 - 0 tra Milan e Juventus, posticipo della domenica sera della 23esima giornata di campionato Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le immagini dello 0 - 0 trantus, posticipo della domenica sera della 23esima giornata di campionato

Advertising

Giuseppelamax : RT @cippiriddu: L'infortunio di Ibra è stato causato da un fallo di Brozovic commesso ieri sera, manca il giallo per il croato. ? @AIA_it - AlanIlMagi : @Sk91acm Secondo me i soldi ci sono. Volevamo prendere botman subito ma il lille non lo vende fino a giugno. Qualco… - Briganteazzurr : RT @realvarriale: Scialbo pareggio senza reti tra @acmilan e @juventusfc.Risultato che piace soprattutto a @inter @sscnapoli e @Atalanta_BC… - MaryBoom21 : RT @realvarriale: Scialbo pareggio senza reti tra @acmilan e @juventusfc.Risultato che piace soprattutto a @inter @sscnapoli e @Atalanta_BC… - FilippoScandro1 : Caro Ibra non possiamo avere un giocatore che gioca 3/4 partite poi fuori per infortunio su 10 bisogna pensare qualcosa Maldini -