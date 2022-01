Letta lancia Riccardi per il Quirinale, mentre il centrodestra ha la Sindrome Michetti (Di domenica 23 gennaio 2022) Lunedì in bianco. Per la prima votazione del nuovo capo dello Stato l'indirizzo di rossogialli e del centrodestra è non indicare nessun nome sulla scheda. Lo ha detto Enrico Letta durante l'assemblea dei grandi elettori del Pd. Una riunione in cui ha parlato solo il segretario. Dando comunque una notizia: "Il mio profilo ideale è quello di Andrea Riccardi". Il fondatore della comunità di Sant'Egidio, la Ong di Trastevere, è la carta che Pd e M5s mettono sul tavolo per bloccare il candidato di centrodestra. Nell'altro schieramento regna il silenzio e la tensione dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi. Il fronte è spaccato: Giorgia Meloni non ha chiuso a Mario Draghi e fa sapere che non voterà Pier Ferdinando Casini. Elisabetta Casellati, presidente del Senato, al momento è data in ribasso dopo una giornata in cui Matteo ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 23 gennaio 2022) Lunedì in bianco. Per la prima votazione del nuovo capo dello Stato l'indirizzo di rossogialli e delè non indicare nessun nome sulla scheda. Lo ha detto Enricodurante l'assemblea dei grandi elettori del Pd. Una riunione in cui ha parlato solo il segretario. Dando comunque una notizia: "Il mio profilo ideale è quello di Andrea". Il fondatore della comunità di Sant'Egidio, la Ong di Trastevere, è la carta che Pd e M5s mettono sul tavolo per bloccare il candidato di. Nell'altro schieramento regna il silenzio e la tensione dopo la rinuncia di Silvio Berlusconi. Il fronte è spaccato: Giorgia Meloni non ha chiuso a Mario Draghi e fa sapere che non voterà Pier Ferdinando Casini. Elisabetta Casellati, presidente del Senato, al momento è data in ribasso dopo una giornata in cui Matteo ...

