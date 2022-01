Lesione del legamento e piccola frattura, per Sofia subito la riabilitazione. Fiato sospeso sulle Olimpiadi (Di domenica 23 gennaio 2022) Distorsione del ginocchio sinistro con una Lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. E’ questa la diagnosi per Sofia Goggia, che non sarà operata e punta ad essere in gara a Pechino. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 23 gennaio 2022) Distorsione del ginocchio sinistro con unaparziale delcrociato già operato nel 2013, unadel perone e una sofferenza muscolo tendinea. E’ questa la diagnosi perGoggia, che non sarà operata e punta ad essere in gara a Pechino.

