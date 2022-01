Le Iene | clamoroso ritorno nel cast | il nuovo conduttore potrebbe essere lui

(Di domenica 23 gennaio 2022)nelde “Le”, illui: in questo articolo vi sveliamo di chi stiamo parlando Si avvicina la nuova edizione del noto programma televisivo. Al timone della trasmissioneesserci un. Per lui si tratterebbe di unnel programma. Il suosarebbe acclamatissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Le Iene 2022, alla conduzione potrebbe esserci un clamoroso ritorno! - IsaeChia : #LeIene 2022, alla conduzione potrebbe esserci un clamoroso ritorno! - ParliamoDiNews : Le Iene 2022, alla conduzione potrebbe esserci un clamoroso ritorno! #iene #conduzione #potrebbe #esserci… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi clamoroso: torna a Le Iene? - x_juanstylvato5 : RT @IlContiAndrea: #AlessiaMarcuzzi torna a Mediaset. “Un contratto ampio che prevederebbe la conduzione di più programmi, tra questi Le ie… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene clamoroso

Vanity Fair Italia

... lo scorso luglio, l'ex conduttrice de lee L'isola dei famosi si è rifugiata in un religioso silenzio. Ma da giorni si rincorrono voci legate ad un suoritorno a Cologno Monzese: si ...'Le' è il primo leggendario film di Quentin Tarantino , pietra miliare del cinema e manifesto/... Ci volle il successodi 'Pulp Fiction' a Cannes nel 1994 (vinse la Palma d'oro) perché si ...E ancora:. Se però la parte femminile della coppia alla conduzione della nuova edizione delle Iene è ancora da chiudere, seppur con Alessia Marcuzzi in pole position, per quel che riguarda la parte ma ...Teo Mammuccari conduttore de Le Iene? Il prossimo conduttore de Le Iene, infatti, potrebbe essere Teo Mammuccari. Ci potrebbe essere la conferma del conduttore de Le Iene. Proprio per questo, per la p ...