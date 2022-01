Le Barbie personalizzate dagli hairstylist Alfaparf Milano

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il tocco glamour di. Il brand italiano, rinomato nel settore dell’hair care professionale, ha scelto l’iconica bambola della Mattel come protagonista di una nuova asta di beneficenza e gli hair look scelti per l’occasione sono straordinari. Per il quarto anno consecutivo, il brand ha consolidato il suo sostegno al Dynamo Camp con un progetto che coinvolge direttamente la bambola più amata dai bambini in tutto il mondo. Il fascino intramontabile di, unito alla giusta causa di Dynamo Camp, rende il lavoro diancora più soddisfacente. Da anni Mattel ha voluto abbracciare valori importanti come diversità ed inclusione, realizzando tantissime capsule collection anche in collaborazione con importanti stilisti (basti pensare di recente con ...

Advertising

blogcupoftea : Alfaparf Milano & Barbie insieme per Dynamo Camp: 5 Barbie personalizzate all’asta dal 7 febbraio… - RedazioneLaNews : #Milano Le Barbie personalizzate dagli hairstylist all'asta di beneficenza -

Ultime Notizie dalla rete : Barbie personalizzate

Cosmopolitan

Tra le aziende che rilasceranno dichiarazioni si annoverano, Biliti Electric Inc., Bremach, ... veicoli in anteprima, autoe stravaganti,veicoli a emissioni zero completamente ...C'è il meccanico Niccolò con la sua officina pronto a creare macchinine, il mago ...scegliere i vestiti e gli accessori per comporre il box guardaroba più alla moda che c'è per laLe bambole hanno rinnovato il loro look con pettinature ad hoc grazie agli hairstylist Gianni Rando, Lorenzo Marchelle, Luigi Martini, Mimmo Laserra ed Emanuele Vona ...Alfaparf Milano, storico brand professionale per la cura dei capelli, si associa a Barbie per un progetto benefico a favore dei bambini più bisognosi.