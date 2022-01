La Sposa trama e anticipazioni episodi 23 gennaio 2022

(Di domenica 23 gennaio 2022) Latorna stasera in tv domenica 23in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della nuova fiction con protagonista Serena Rossi. Di seguitodella puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lao 2. Il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima moglie di Italo. L’autopsia lo scagiona dall’accusa di omicidio, ma distrugge anche ogni sua speranza di vederla tornare. L’uomo, per il dolore, tenta un gesto estremo, ma Maria riesce a dissuaderlo. Durante il funerale, Italo viene a sapere che Vittorio aveva raggirato la famiglia della defunta moglie e, in un impeto d’ira contro lo zio, lo picchia e abbandona il casale. Con Vittorio costretto a letto e Italo sparito nel nulla, ...

Advertising

CorriereCitta : La Sposa, anticipazioni seconda puntata #23gennaio 2022: trama episodi, cast, replica e streaming #lasposa - lpeter12654471 : @APmagazineit @serenarossi_com @RaiUno @EndemolShineIT Premetto che la Sposa ha una trama accattivante e la Serena… - tuttotv_info : #LaSposa, la TRAMA della prossima puntata | #Rai1 > - tuttotv_info : La Sposa, trama, seconda puntata, domenica 23 gennaio 2022 - ______Angelica_ : @Emanuel78762788 -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa trama

La, anticipazioni 23 gennaio 2022:episodi di stasera in tv Nella seconda e imperdibile puntata finalmente Italo verrà scagionato: non è stato lui ad uccidere Giorgia, l'ex moglie trovata ......ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve... TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.25 La. Il cadavere ritrovato è quello di Giorgia, la prima ...Va in onda stasera in tv domenica 23 gennaio 2022 su Rai 1 la seconda puntata de La Sposa con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi ...Prosegue l'appuntamento con La Sposa, la fiction campione di ascolti con protagonista Serena Rossi che tornerà in onda domenica 30 gennaio con la messa in onda della terza e ultima puntata in prima vi ...