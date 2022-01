La Sposa | anticipazioni terza e ultima puntata di domenica 30 gennaio 2022 | trama episodi e repliche

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 gennaio 2022)e imperdibilede La, la fiction di successo di Rai 1 che ha debuttato la scorsa settimana e ha già appassionato milioni di telespettatori. La serie, ambientata nell’Italia degli anni ’60, vede come protagonista l’attrice Serena Rossi nei panni di Maria, una giovane donna calabrese che hato per ‘procura’ un uomo del Nord, Italo Bassi (interpretato da Giorgio Marchesi). Ma cosa succederà30in prima serata su Rai 1? La30Italo ha intenzione di riconquistare Maria e va in Calabria per portarla con sé. Tra i due, stando alle ...