La sfida tutta azzurra in mezzo al campo: Tonali e Locatelli si giocano il futuro (Di domenica 23 gennaio 2022) Sandro Tonali contro Manuel Locatelli. È in mezzo al campo che si gioca una delle sfide più interessanti del match tra Milan e Juventus. Due giovani italiani in rampa di lancio, pronti a spiccare il ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) Sandrocontro Manuel. È inalche si gioca una delle sfide più interessanti del match tra Milan e Juventus. Due giovani italiani in rampa di lancio, pronti a spiccare il ...

Advertising

GoalItalia : A San Siro va in scena una sfida tra velocisti ?? [?? @DiChiaroM] - Gazzetta_it : La sfida tutta azzurra in mezzo al campo: Tonali e Locatelli si giocano il futuro #MilanJuve - sportli26181512 : La sfida tutta azzurra in mezzo al campo: Tonali e Locatelli si giocano il futuro: La sfida tutta azzurra in mezzo… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: La sfida tutta azzurra in mezzo al campo: Tonali e Locatelli si giocano il futuro #MilanJuve - llIIoca : RT @Gazzetta_it: La sfida tutta azzurra in mezzo al campo: Tonali e Locatelli si giocano il futuro #MilanJuve -