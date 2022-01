La scomparsa di Giacomo Vizzani, ex presidente del Municipio di Ostia, uomo di grande valore (Di domenica 23 gennaio 2022) In lutto il mondo della destra. È morto Giacomo Vizzani, che è stato presidente del Municipio di Ostia dal 2008 al 2013. Tutti ricordano il suo impegno quotidiano, che è sempre stato intenso, con grandi risultati. Era molto amato dalla comunità politica, tanti amici e militanti hanno mandato messaggi sui social per esprimere il grande dolore per una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Era uno dei commercialisti più famosi della capitale, consulente del lavoro. Lascia la moglie e due figli, stroncato da un male incurabile. Gianni Alemanno ricorda Giacomo Vizzani «Se n’è andato Giacomo Vizzani, un amministratore serio, un ottimo professionista, ma soprattutto una grande persona e un vero militante ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 gennaio 2022) In lutto il mondo della destra. È morto, che è statodeldidal 2008 al 2013. Tutti ricordano il suo impegno quotidiano, che è sempre stato intenso, con grandi risultati. Era molto amato dalla comunità politica, tanti amici e militanti hanno mandato messaggi sui social per esprimere ildolore per una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Era uno dei commercialisti più famosi della capitale, consulente del lavoro. Lascia la moglie e due figli, stroncato da un male incurabile. Gianni Alemanno ricorda«Se n’è andato, un amministratore serio, un ottimo professionista, ma soprattutto unapersona e un vero militante ...

Advertising

SecolodItalia1 : La scomparsa di Giacomo Vizzani, ex presidente del Municipio di Ostia, uomo di grande valore - Giacomo_Brunoro : RT @MedBunker: Parlamentari tedeschi chiedono che anche in Germania, come in molti altri paesi, si smetta di rimborsare l'omeopatia: 'è una… - giacomo_mar : RT @MedBunker: Parlamentari tedeschi chiedono che anche in Germania, come in molti altri paesi, si smetta di rimborsare l'omeopatia: 'è una… - ilnazionaleit : Tovo S. Giacomo in lutto per la scomparsa di Nicolò Rosa, fu consigliere comunale - savonanews : Tovo S. Giacomo in lutto per la scomparsa di Nicolò Rosa, fu consigliere comunale -

Ultime Notizie dalla rete : scomparsa Giacomo La Sposa, Stasera su Rai 1 la Seconda Puntata della Nuova Fiction con Serena Rossi ... con la Seconda Puntata, La Sposa , la nuova Fiction di Rai 1 con Serena Rossi diretta da Giacomo ... ma soprattutto al rifiuto di Italo , ancora troppo sconvolto dalla misteriosa scomparsa della prima ...

A Novara, correre per non dimenticare ... uno di 3 chilometri e uno di dieci) saranno apposte in memoria di Giacomo Diena e Amadio Jona due ... evidenzia il Corriere, alla figura di Tullia Zevi (1919 - 2011) per il decennale della scomparsa. ...

Tovo S. Giacomo in lutto per la scomparsa di Nicolò Rosa, fu consigliere comunale SavonaNews.it Tovo S. Giacomo in lutto per la scomparsa di Nicolò Rosa, fu consigliere comunale "Sono stato raggiunto dalla triste notizia della scomparsa, dopo una veloce malattia, di Nicolò Rosa - si legge sul profilo Facebook del primo cittadino - Avevo incontrato Nicolino poco prima delle fe ...

Lutto nel mondo del calcio: è morto Gianni Di Marzio L’ex allenatore e dirigente sportivo si è spento all’età di 82 anni Il mondo del calcio piange la morte di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo, deceduto all’età di 82 anni. A darne l’ ...

... con la Seconda Puntata, La Sposa , la nuova Fiction di Rai 1 con Serena Rossi diretta da... ma soprattutto al rifiuto di Italo , ancora troppo sconvolto dalla misteriosadella prima ...... uno di 3 chilometri e uno di dieci) saranno apposte in memoria diDiena e Amadio Jona due ... evidenzia il Corriere, alla figura di Tullia Zevi (1919 - 2011) per il decennale della. ..."Sono stato raggiunto dalla triste notizia della scomparsa, dopo una veloce malattia, di Nicolò Rosa - si legge sul profilo Facebook del primo cittadino - Avevo incontrato Nicolino poco prima delle fe ...L’ex allenatore e dirigente sportivo si è spento all’età di 82 anni Il mondo del calcio piange la morte di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo, deceduto all’età di 82 anni. A darne l’ ...