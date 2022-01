La Roma evita il bis-Juve: primo tempo magico, poi il black out. Ma la sosta è serena (Di domenica 23 gennaio 2022) Una Roma a due facce, come spesso accade. Ma stavolta basta per i tre punti da un campo ostico come il Castellani e in un turno che ha visto frenare Atalanta, Lazio e Fiorentina. La squadra di Mourinho batte l’Empoli di Andreazzoli per 4-2 e si porta al sesto posto solitario con trentotto punti in classifica. Il primo tempo è forse il migliore di questa stagione targata Mourinho. Prima protesta per un contatto tra Fiamozzi e Zaniolo in area, poi dilaga. Tammy Abraham firma i primi due gol (24?, 33?): prima con un destro sul primo palo, poi con un tiro sotto porta respinto da Vicario quando la palla era già entrata. Al 35? è il turno di Sergio Oliveira che firma il suo secondo gol nelle prime due partite in giallorosso come solo Chivu ed El Shaarawy hanno fatto nell’era dei tre punti. Ma non è finita qui: al 37? ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Unaa due facce, come spesso accade. Ma stavolta basta per i tre punti da un campo ostico come il Castellani e in un turno che ha visto frenare Atalanta, Lazio e Fiorentina. La squadra di Mourinho batte l’Empoli di Andreazzoli per 4-2 e si porta al sesto posto solitario con trentotto punti in classifica. Ilè forse il migliore di questa stagione targata Mourinho. Prima protesta per un contatto tra Fiamozzi e Zaniolo in area, poi dilaga. Tammy Abraham firma i primi due gol (24?, 33?): prima con un destro sulpalo, poi con un tiro sotto porta respinto da Vicario quando la palla era già entrata. Al 35? è il turno di Sergio Oliveira che firma il suo secondo gol nelle prime due partite in giallorosso come solo Chivu ed El Shaarawy hanno fatto nell’era dei tre punti. Ma non è finita qui: al 37? ...

