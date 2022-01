La premier neozelandese ' vittima' delle sue restrizioni anti - Covid | deve rimandare il matrimonio

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il Coronavirus sta causando non pochi problemi in tutto il globo con la quarta ondata guidata dall'inarrestabile variante Omicron. In Nuova Zelanda si è arrivati addirittura al paradosso: la...

... e di un membro dell'equipaggio su uno dei voli ha condotto il governoa imporre nuove ... 'C'est la vie', ha risposto laa una domanda sull'impatto delle restrizioni sul suo stesso ...Nuove restrizioni in Nuova Zelanda. LaJacinda Ardern è stata costretta ad rinviare il suo matrimonio, a causa delle nuove restrizioni decise dal suo governo per far fronte alla recrudescenza dei contagi da Covid. "Il ...La premier neozelandese Jacinda Ardern è stata costretta ad annunciare il rinvio del suo matrimonio, a causa delle nuove restrizioni decise dal suo governo per far fronte alla recrudescenza dell'epide ...C'è chi durante le restrizioni anti Covid organizzava party (vedi Inghilterra) e chi invece introduce nuove norme che la portano e costringono a rinviare il proprio stesso ...