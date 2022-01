La pescheria che prova a resistere alla criminalità

(Di domenica 23 gennaio 2022) L'amministrazione comunale di Boscoreale come segno di vicinanzafamiglia di Antonio Morione, ucciso durante una rapina il 23 dicembre scorso, ha deciso di non far pagare le tasse comunali dovute per l'anno 2021

L'amministrazione comunale di Boscoreale come segno di vicinanza alla famiglia di Antonio Morione, ucciso durante una rapina il 23 dicembre scorso, ha deciso di non far pagare le tasse comunali dovute ...«Vogliamo giustizia, certo. Ma soprattutto vogliamo che nessun altro soffra come noi». Tancredi è il figlio di Antonio Morione, il commerciante 41enne ucciso in un tentativo ...