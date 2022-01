La partita degli imprevedibili: chi viene eletto al Colle spesso appare all’ultimo miglio (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – La partita politica dell’elezione del capo dello Stato sta ormai occupando quasi totalmente lo spazio mediatico nazionale, insieme all’onnipresente emergenza pandemica. Retroscena, anticipazioni ed ipotesi non potranno che incrementarsi fino alla votazione decisiva, dati gli equilibri istituzionali e partitici in bilico, con in palio un peso politico da conquistare ben superiore alla scelta della mera figura che sarà eletta al Colle. La partita degli imprevedibili per il Colle Tuttavia, quel che in questa occasione appare tenuto meno in considerazione rispetto alle elezioni del presidente della Repubblica passate sembrerebbe essere il ruolo che l’imprevedibilità gioca nella partita. Infatti, storicamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen – Lapolitica dell’elezione del capo dello Stato sta ormai occupando quasi totalmente lo spazio mediatico nazionale, insieme all’onnipresente emergenza pandemica. Retroscena, anticipazioni ed ipotesi non potranno che incrementarsi fino alla votazione decisiva, dati gli equilibri istituzionali e partitici in bilico, con in palio un peso politico da conquistare ben superiore alla scelta della mera figura che sarà eletta al. Laper ilTuttavia, quel che in questa occasionetenuto meno in considerazione rispetto alle elezioni del presidente della Repubblica passate sembrerebbe essere il ruolo che l’tà gioca nella. Infatti, storicamente ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? #Sinner alla seconda settimana degli #AusOpen per la prima volta! Jannik lascia un set al qualificato Daniel e c… - ItaliaTeam_it : BERRETTINI! ?? Che partita contro Carlos Alcaraz, Matteo batte lo spagnolo al quinto set e approda agli ottavi degl… - leviack______ : RT @stevevicrn: partita che vale 9 punti, 3 per la classifica, 6 per i punti di sutura dei fegati spappolati degli iettatori. Adesso rifiat… - IlPrimatoN : Quella per il Colle sarà la partita degli imprevedibili. Il centrodestra ha il dovere di pesare nella scelta… - trillo2175 : @rprat75 Bahhh...delusione dell'anno x me sportivamente parlando..peggior partita offensiva di GB e di Rodgers al d… -