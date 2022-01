La Nazionale Regno delle Due Sicilie di Nicola Mora e Fabiano Santacroce si prepara all’Europeo Conifa (Di domenica 23 gennaio 2022) “La Nazionale Regno delle Due Sicilie FA è la nuova realtà mondiale del calcio identitario, è membro effettivo della Conifa (Confederetion of Indipendent Football Association) che raccoglie sessantacinque federazioni in rappresentanza di cinque continenti”. Si legge in una nota. “Nel 2021 ha disputato stage e partite amichevoli sfidando la Nazionale attori per la raccolta fondi per il Santobono Paisilipon e la Deo Forense, composta da avvocati, magistrati e giudici, nella partita di Scampia”, prosegue il comunicato. “In vista dell’avvicinarsi dell’Europeo Conifa di Nizza, la Nazionale del presidente Amitrano, ha sfidato l’isola d’Elba. Nello staff della Nazionale Regno delle Due ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) “LaDueFA è la nuova realtà mondiale del calcio identitario, è membro effettivo della(Confederetion of Indipendent Football Association) che raccoglie sessantacinque federazioni in rappresentanza di cinque continenti”. Si legge in una nota. “Nel 2021 ha disputato stage e partite amichevoli sfidando laattori per la raccolta fondi per il Santobono Paisilipon e la Deo Forense, composta da avvocati, magistrati e giudici, nella partita di Scampia”, prosegue il comunicato. “In vista dell’avvicinarsi dell’Europeodi Nizza, ladel presidente Amitrano, ha sfidato l’isola d’Elba. Nello staff dellaDue ...

