La fuitina | le lacrime | l’amore per Pompea | un Beneventano conquista “C’è Posta per Te” VIDEO

(Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Spontaneità e semplicità. Cosi Antonio Tretola da Benevento, per tutti “Tonino”, hato ieri sera il cuore e la simpatia degli spettatori di “C’èper te“, programma cult di Maria De Filippi. Tanti ricordi, e tante, per Tonino che si è rivolto a Maria per rincontrare, a sessant’anni di distanza,, sogno d’amore della sua gioventù trascorsa al rione Libertà. “Ma ti ricordi quando io ti portai con la 1400 e ce ne andammo per la via di Paduli e io volevo fare lacon te?”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

