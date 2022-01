La festa porta la pace: Delia, Soleil e Manila si abbracciano e si baciano (VIDEO) (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ qui la festa? Sembrerebbe proprio di si. Basta dare un po’ di vino ai vipponi che si scatenano le danze. Nella casa del Grande Fratello VIP 6 , ieri sera, si è scatenato l’inferno grazie alla festa organizzata in onore di Delia Duran. Una festa durante la quale i vipponi si sono lasciati andare! Nel corso della serata c’è stato anche un riavvicinamento tra Delia Duran e Soleil Sorge che hanno cucinato insieme, ridendo e scherzando. La Duran, sorridendo, ha detto anche di aver dimenticato Alex e di avere una nuova connessione, con Soleil. Ironicamente la Sorge ha anche detto che se dovessero avere un figlio, potrebbero chiamarlo Luna, se fosse una femmina o magari Solex, se si trattasse di un maschietto. Insomma le due donne si sono divertite insieme scherzando e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ qui la? Sembrerebbe proprio di si. Basta dare un po’ di vino ai vipponi che si scatenano le danze. Nella casa del Grande Fratello VIP 6 , ieri sera, si è scatenato l’inferno grazie allaorganizzata in onore diDuran. Unadurante la quale i vipponi si sono lasciati andare! Nel corso della serata c’è stato anche un riavvicinamento traDuran eSorge che hanno cucinato insieme, ridendo e scherzando. La Duran, sorridendo, ha detto anche di aver dimenticato Alex e di avere una nuova connessione, con. Ironicamente la Sorge ha anche detto che se dovessero avere un figlio, potrebbero chiamarlo Luna, se fosse una femmina o magari Solex, se si trattasse di un maschietto. Insomma le due donne si sono divertite insieme scherzando e ...

