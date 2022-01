La dittatura dell’artista unico

Leggi su panorama

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il Padiglione Italia, alla Biennale di Venezia, è stato affidato al critico Eugenio Viola, che ha fatto una scelta estrema: presentare un solo autore, Gian Maria Tosatti. E allora qualche domanda viene spontanea. Perché soltanto lui? Gli altri non hanno diritto di esistere? C’è qualcosa di profondamente ingiusto, e di irrispettoso del lavoro, dell’impegno, della passione degli artisti, nell’uso privatistico della Biennale di Venezia, da parte di critici e curatori che, non rispettando la cadenza che chiederebbe di documentare quanto accaduto nell’avanzamento della ricerca, utilizzano il loro incarico per affermare in modo arbitrario i propri beniamini. Toccò all’attuale direttore del settore Arti visive (che si avvia a una cadenza triennale), quando fu commissario del Padiglione Italia e invitò solo tre artisti. E tutti gli altri, giovani e vecchi, attivi tra una Biennale e l’altra, ...