La denuncia social di Diana Di Meo: "Spero di dare voce alle vittime colpevolizzate" L'arbitra 22enne Diana Di Meo ha denunciato sui social di essere vittima di revenge porn Si chiama revenge porn, ma si traduce in vera e propria violenza sessuale. Non letteralmente certo, ma come altro chiamereste la violazione della privacy e l'utilizzo e la condivisione di immagini private, senza il consenso della persona, a fini a dir poco scabrosi? Diffuse in chat, sui social, a insaputa della vittima, che spesso ne viene a conoscenza troppo tardi per fermare una catena di violenza e oscenità. Ma c'è chi non ci sta a lasciar correre. È il caso di Diana Di Meo, 22enne arbitra di calcio della sezione di Pescara. Sulla sua pagina Instagram la ragazza ha denunciato la molestia subita, perché sì, di molestia si parla. "Stanno girando dei miei video privati su social ...

