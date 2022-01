La crisi Ucraina come stress test per la Cina (Di domenica 23 gennaio 2022) I riflettori di tutto il mondo sono puntati sui confini orientali dell’Ucraina. Dove la tensione è altissima, e dove l’eventualità che la Russia possa effettuare un’invasione spaventa sempre di più Nato, Unione eruopea e Stati Uniti. Eppure, indipendentemente da come andrà a finire, sarebbe un grande errore analizzare l’intera vicenda senza considerare le mosse, le InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 23 gennaio 2022) I riflettori di tutto il mondo sono puntati sui confini orientali dell’. Dove la tensione è altissima, e dove l’eventualità che la Russia possa effettuare un’invasione spaventa sempre di più Nato, Unione eruopea e Stati Uniti. Eppure, indipendentemente daandrà a finire, sarebbe un grande errore analizzare l’intera vicenda senza considerare le mosse, le InsideOver.

Advertising

Azione_it : La crisi tra Russia e Ucraina crea per l'Europa un costo immediato (rincaro dei prezzi dei rifornimenti energetici)… - fattoquotidiano : Crisi Ucraina, nuove accuse contro Mosca dalla Gran Bretagna: “Vuole un governo fantoccio”. La Germania chiede prud… - Agenzia_Ansa : La Russia vuole il ritiro delle truppe Nato dalla Romania e dalla Bulgaria, nell'ambito di un trattato per la de-es… - Mauringo1971 : @MediasetTgcom24 Complimenti per il continuo aggiornamento sulle notizie riguardanti la crisi in Ucraina....?????? - RobertaM_1965 : RT @EugenioCardi: #Russia - #Ucraina: #Putin ammassa armamenti al confine con l'Ucraina e in #Bielorussia in accordo con il dittatore filor… -