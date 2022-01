La caduta di Sofia Goggia durante il SuperG, la diagnosi: distorsione al ginocchio e lesione parziale del crociato – Il video (Di domenica 23 gennaio 2022) Si tratta di una distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. È questa la diagnosi per Sofia Goggia, che oggi è stata protagonista di una brutta caduta nel SuperG di Cortina. La sciatrice non sarà operata e punta ad essere in gara a Pechino 2022. «Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione – ha affermato Goggia -, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo», ovvero la libera in programma il 15 febbraio. L’atleta, dopo un errore in una curva che l’ha ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) Si tratta di unadelsinistro con unadel legamentogià operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. È questa laper, che oggi è stata protagonista di una bruttaneldi Cortina. La sciatrice non sarà operata e punta ad essere in gara a Pechino 2022. «Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione – ha affermato-, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo», ovvero la libera in programma il 15 febbraio. L’atleta, dopo un errore in una curva che l’ha ...

