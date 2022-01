Kabir Bedi pronto a spodestare il trono di Soleil e vincere al televoto? I sondaggi

(Di lunedì 24 gennaio 2022)potrebbe fare il bis eper la seconda settimana consecutiva il. Il celebre attore, entrato in gioco al Grande Fratello Vip venti giorni fa, ha conquistato il cuore di moltissimi telespettatori e proprio la scorsa settimana, alcontro Federica Calemme ed il duo Urtis-Marini, ha trionfato portandosi a casa ben il 40% delle preferenze. Anche questa settimana è finito in nomination (ilnon è eliminatorio, ma regalerà al più votato l’immunità) contro Federica Calemme eSorge. Domani sera in diretta scopriremo l’esito, ma ionline sembrerebbero essere d’accordo che potrebbelui, anche contro la temutissima, da sempre fra le preferite del ...

Advertising

Annucci95984416 : RT @massiacerbo: Il momento Kabir Bedi è il mio preferito ???????? #CTCF - chetempochefa : RT @massiacerbo: Il momento Kabir Bedi è il mio preferito ???????? #CTCF - massiacerbo : Il momento Kabir Bedi è il mio preferito ???????? #CTCF - WestRaymond3 : RT @chetempochefa: 'Kabir Bedi ha denunciato per plagio Mediaset Fiction perché ha realizzato una fiction chiamata 'Sissi''. @ninofrassica… - chetempochefa : 'Kabir Bedi ha denunciato per plagio Mediaset Fiction perché ha realizzato una fiction chiamata 'Sissi''.… -

Ultime Notizie dalla rete : Kabir Bedi

Alex Belli userà questa amicizia a suo vantaggio? Delia Duran ha il covid?/ "Ha detto che non sente più odori e sapori" ma la regia? Soleil Sorge si confida consul suo rapporto con Alex ...E al televoto ci sono tre concorrenti: Soleil Sorge, da sempre protagonista di questa edizione,, che con Giucas forma una coppia esilarante, e Federica Calemme, una delle ultime arrivate e ...Soleil al centro delle dinamiche per la love story con Alex Belli al GF Vip. Nel dettaglio, dopo l'arrivo in casa di Delia Duran nella casa del GF Vip, Soleil Sorge si è ritrovat ...Soleil, Kabir e Federica al televoto: anticipazioni GF Vip del 24 gennaio. Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 in programma il 24 genn ...