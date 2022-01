Juventus senza freni | quella vittoria a San Siro entrata nella storia VIDEO

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 23 gennaio 2022)sualaè stata in grado di realizzare veramente diverse imprese eroiche e uno di queste fu un trionfo a San. Ci sono alcune partite che sembrano non invecchiare mai e il loro ricordo rimane per sempre impressomente e nel cuore di tutti i tifosi, come quando lasi sbarazzò di una rivale storica nel proprio fortino. Il 6 aprile del 1997, la Vecchia Signora si stava avviando verso la conquista dell’ennesimo Scudetto, per la precisione il venticinquesimo della propria, ma per farlo aveva ancora bisogno di qualche punto e soprattutto doveva dimostrare di essere superiore al Milan campione d’Italia in carica. Il Diavolo stava però vivendo una stagione pessima, iniziata male con Tabarez e finita ancora peggio con il ritorno ...