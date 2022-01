Juventus, De Ligt out per gastroenterite: solo in panchina contro il Milan (Di domenica 23 gennaio 2022) Matthijs De Ligt salta il big match tra Milan e Juventus, in programma a San Siro alle ore 20:45 di domenica 23 gennaio. Il mister Massimiliano Allegri deve fare a meno dell’olandese, colpito nelle ultime ore da un attacco di gastroenterite. De Ligt dunque non è al top della forma e per questo rimarrà in panchina durante la partita. Al suo posto, contro i rossoneri, scenderà in campo Daniele Rugani, schierato al fianco di Giorgio Chiellini. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Matthijs Desalta il big match tra, in programma a San Siro alle ore 20:45 di domenica 23 gennaio. Il mister Massimiliano Allegri deve fare a meno dell’olandese, colpito nelle ultime ore da un attacco di. Dedunque non è al top della forma e per questo rimarrà indurante la partita. Al suo posto,i rossoneri, scenderà in campo Daniele Rugani, schierato al fianco di Giorgio Chiellini. SportFace.

Advertising

caterinapullia : A De Ligt la cagarella doveva finire giusto a ridosso di Milan-Juventus? - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Juventus, Matthijs #DeLigt out per gastroenterite: l'olandese rimarrà in panchina nel big match contro il Milan #Milan… - sportface2016 : #Juventus, Matthijs #DeLigt out per gastroenterite: l'olandese rimarrà in panchina nel big match contro il Milan… - zazoomblog : Milan-Juventus formazioni ufficiali: Pioli sceglie Calabria c’è Dybala. Out De Ligt - #Milan-Juventus #formazioni - Mediagol : Milan-Juventus, formazioni ufficiali: Pioli sceglie Calabria, c’è Dybala. Out De Ligt -