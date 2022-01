Juric sul Torino | «Il club ha problemi economici»

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il tecnico delIvanè intervenuto in conferenza stampa, in vista del match che si disputerà questo pomeriggio contro il Sassuolo. «Prova di maturità? Sembra che dobbiamo sempre fare qualcosa. La squadra sta crescendo bene, ma vorrei che lo facesse normalmente, troppa attesa non fa bene, bisogna stare attenti con i giudizi. Però L'articolo

... il trequartista non rientra nei piani di Ivane la società granata vuole risparmiaresuo alto ingaggio. Riguardo alla possibile cessione di Verdi, nelle ultime ore c'è da registrare un ...Dopo le difficoltà riscontrate per l'acquisto di Nandez dal Cagliari, la squadra dista ... In caso di cessione del centrocampista, i giallorossi potrebbero ritornaremercato alla ricerca di ..."Ci sono le condizioni ideali per continuare a sognare - scrive il quotidiano La Stampa nell'edizione odierna - Il Toro arriva all’appuntamento con l’entusiasmo di quattro vittorie nelle ultime cinque ...Juric, è una prova di maturità quella contro il Sassuolo? «Chiedo scusa ma è una domanda alla quale preferisco non rispondere: il Toro non deve dimostrare nulla, non mi piace nemmeno quando mi si chie ...