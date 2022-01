Jannik Sinner sfida De Minaur: Demon giramondo, il trasformista mescola-carte “nato” in un ristorante italiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur agli ottavi di finale degli Australian Open 2022. L’azzurro scenderà in campo lunedì 24 gennaio, non prima delle ore 04.30. Un appuntamento sul finire della notte e verso l’inizio della mattinata italiana per il tennista altoatesino, chiamato a fronteggiare l’australiano sul cemento outdoor di Melbourne. Il nostro portacolori partirà col favore del pronostico, ma non potrà permettersi di sottovalutare il padrone di casa, il quale sarà sostenuto da un pubblico decisamente caloroso. Jannik Sinner, reduce dalla sofferta affermazione contro il giapponese Taro Daniel, vuole proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione e ha nel mirino il possibile quarto di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 10 al mondo ha vinto i due precedenti, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)affronterà Alex deagli ottavi di finale degli Australian Open 2022. L’azzurro scenderà in campo lunedì 24 gennaio, non prima delle ore 04.30. Un appuntamento sul finire della notte e verso l’inizio della mattinata italiana per il tennista altoatesino, chiamato a fronteggiare l’australiano sul cemento outdoor di Melbourne. Il nostro portacolori partirà col favore del pronostico, ma non potrà permettersi di sottovalutare il padrone di casa, il quale sarà sostenuto da un pubblico decisamente caloroso., reduce dalla sofferta affermazione contro il giapponese Taro Daniel, vuole proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione e ha nel mirino il possibile quarto di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 10 al mondo ha vinto i due precedenti, ma ...

