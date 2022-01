Ivana Spagna ricorda il padre e la famiglia segnata dalla povertà: la confessione dell’artista a Domenica In (Di domenica 23 gennaio 2022) Ivana Spagna ricorda le gioie e i dolori più grandi della sua vita in un’intima intervista a Domenica In. Ospite di Mara Venier, la cantante racconta il suo successo ma anche i momenti di sofferenza che hanno colpito la sua famiglia. Come la rivelazione del padre che, quando lei era piccola, le confessò di aver pensato al suicidio. “Hai fatto la cosa più grande: ripartire da zero per amore” la risposta della Spagna al padre. Ivana Spagna ricorda la dolorosa confessione del padre A Domenica In ampio spazio per un’intervista a una delle più eclettiche e talentuose artiste della musica italiana: Ivana Spagna. Celebre in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022)le gioie e i dolori più grandi della sua vita in un’intima intervista aIn. Ospite di Mara Venier, la cantante racconta il suo successo ma anche i momenti di sofferenza che hanno colpito la sua. Come la rivelazione delche, quando lei era piccola, le confessò di aver pensato al suicidio. “Hai fatto la cosa più grande: ripartire da zero per amore” la risposta dellaalla dolorosadelIn ampio spazio per un’intervista a una delle più eclettiche e talentuose artiste della musica italiana:. Celebre in ...

