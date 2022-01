Ivana Spagna | “A volte vorrei essere insensibile Stavo per tagliarmi le vene”

(Di domenica 23 gennaio 2022), ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, durante la puntata del 23 gennaio 2022, si è raccontata con una sincerità disarmante. La cantante ha parlato della sua vita con grande commozione e onestà, e con il cuore in mano ha ammesso le sue fragilità, ma anche la sua forza d’animo. Vi raccomandiamo...: "Sono stata aggredita e picchiata"racconta la sua terribile esperienza di aggressione e indifferenza. L’artista ha iniziato dal ricordo della sua famiglia, da cui ha ereditato una spiccata sensibilità: “Apenso cheun po’ più, ma ...

Advertising

antoniotenorep1 : @Antimo_Mallardo Solo a Ivana Spagna - atreabiotrovic : RT @KyriakosJabo: Loredana Bertè disse che Ivana Spagna è una delle poche a cui è concesso cantare 'Almeno tu nell'universo'... Ed effettiv… - Albino_muscas : RT @CosaInTendenza: Alle 17:01 Ivana Spagna con 110 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 24 Tweet in evidenza per l'hashta… - Albino_muscas : RT @KyriakosJabo: Loredana Bertè disse che Ivana Spagna è una delle poche a cui è concesso cantare 'Almeno tu nell'universo'... Ed effettiv… - Albino_muscas : RT @SimonBMcD: Ivana Spagna oggi si è riguadagnata un posto nel panorama musicale italiano, oltre che nel nostro cuore. Immensa. #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Ivana Spagna

La cantantesarà una degli ospiti di Verissimo. Dove e quando è nata, età, altezza e biografia diè nata il 16 dicembre del 1954 a Valeggio sul Mincio , in provincia ...Nel ricordare i genitori,non riesce a trattenere le lacrime e poi racconta ancora: 'Ricordo che amici e compaesani un po' lo prendevano in giro, dicevano ', la tua fiòla vuole ...Ivana Spagna si racconta nel profondo a Mara Venier, nello studio di Domenica In. E lo fa con tanti aneddoti, decisamente commoventi. A cominciare dal ricordo dei genitori, da cui ha ripreso ...Reduce dal successo avuto in Spagna, Luca Onestini è finito recentemente al centro del gossip per la sua nuova love-story. Vincitore del reality ispanico ...