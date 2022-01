Isola dei famosi, ribaltone senza precedenti: ci sarà proprio lui di Ballando? (Di domenica 23 gennaio 2022) Manca oltre un mese all’inizio del viaggio dei naufraghi verso l’Honduras, eppure già si parla di ‘ribaltone’. Ecco chi potrebbe, a sorpresa, far parte dei concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei famosi. Isola dei famosi-AltranotiziaNel cast di naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei famosi potrebbe esserci un ex concorrente di Ballando con le Stelle. Scopriamo di chi si tratta. Isola dei famosi, ex concorrente di Ballando pronto ad approdare? L’Isola dei famosi si è confermata negli anni un format di successo, capace di tenere davvero incollati allo schermo milioni di telespettatori, interessati a seguire le avventure dei ... Leggi su altranotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) Manca oltre un mese all’inizio del viaggio dei naufraghi verso l’Honduras, eppure già si parla di ‘’. Ecco chi potrebbe, a sorpresa, far parte dei concorrenti della prossima edizione dell’deidei-AltranotiziaNel cast di naufraghi della prossima edizione dell’deipotrebbe esserci un ex concorrente dicon le Stelle. Scopriamo di chi si tratta.dei, ex concorrente dipronto ad approdare? L’deisi è confermata negli anni un format di successo, capace di tenere davvero incollati allo schermo milioni di telespettatori, interessati a seguire le avventure dei ...

Advertising

fanpage : Quattro pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al pronto soccorso sono morti nel giro di tre giorni in attesa che… - TheNewLuca : Guarda se Federico non andrà all' #isola dei famosi 2022... #verissimo - scarmen29 : @veccomiqui Farà la fine dell'isola dei famosi ,al primo televoto giusto adra fuori, nessuno la sopportava - Clalblanca : RT @tommyv_bb: ?? Uno dei peggiori personaggi della tv. Lunedì deve ricevere una seconda lezione al televoto contro Kabir dopo quello contro… - tommyv_bb : ?? Uno dei peggiori personaggi della tv. Lunedì deve ricevere una seconda lezione al televoto contro Kabir dopo quel… -