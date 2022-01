Inter, è tempo di mercato: attesa per il vertice tra Inzaghi e i dirigenti (Di domenica 23 gennaio 2022) Inter pronta ad entrare in scena sul mercato L’infortunio di Correa e la possibile cessione di Sensi alla Sampdoria potrebbero spingere l’Inter a Intervenire sul mercato. In tal senso, secondo il Corriere dello Sport, è atteso al più tardi per martedì un vertice tra Inzaghi e i dirigenti nerazzurri per provare a piazzare qualche colpo in entrata. “Domani o più probabilmente martedì, Marotta, Ausilio e Baccin si ritroveranno con Inzaghi per fare il punto della situazione. E la prima parola spetterà al tecnico”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)pronta ad entrare in scena sulL’infortunio di Correa e la possibile cessione di Sensi alla Sampdoria potrebbero spingere l’venire sul. In tal senso, secondo il Corriere dello Sport, è atteso al più tardi per martedì untrae inerazzurri per provare a piazzare qualche colpo in entrata. “Domani o più probabilmente martedì, Marotta, Ausilio e Baccin si ritroveranno conper fare il punto della situazione. E la prima parola spetterà al tecnico”. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

Inter : ?? | GALLERY ??? Ecco le immagini del primo tempo di San Siro ?? #InterVenezia 1?-1? #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | SECONDO TEMPO ?? Si ricomincia! ???? ??? Segui gli aggiornamenti live di #InterVenezia ?? - Inter : ?? | INTERVALLO ?? Non si muove il punteggio nel corso del primo tempo ?? Si va al riposo in parità… - BettinaPiccardo : almeno raccontare le cose come sono andate...un tempo i giornalisti veri e seri facevano così...qualcuno dovrebbe a… - Vatenerazzurro1 : #Inzaghi: 'Il campo di San Siro va fatto sistemare al più presto sia per l'Inter che per il Milan. Dalla ripresa de… -