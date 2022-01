Inter, Barella il sacrificio estivo? Già individuato il sostituto (Di domenica 23 gennaio 2022) Le grandi manovre estive in casa Inter potrebbero portare al sacrificio eccellente di Barella: nel caso, Frattesi sarebbe il sostituto Nella prossima sessione estiva di calciomercato, l’Inter forse dovrà ricorrere a una nuova cessione eccellente: in questo senso, possibile che il sacrificato sia addirittura Barella. L’indiscrezione è stata lanciata dall’ANSA, con il centrocampista azzurro che potrebbe essere sostituito nello scacchiere di Simone Inzaghi dall’arrivo di Frattesi, già puntato da settimane. I contatti con il Sassuolo saranno certamente fitti nei prossimi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Le grandi manovre estive in casapotrebbero portare aleccellente di: nel caso, Frattesi sarebbe ilNella prossima sessione estiva di calciomercato, l’forse dovrà ricorrere a una nuova cessione eccellente: in questo senso, possibile che il sacrificato sia addirittura. L’indiscrezione è stata lanciata dall’ANSA, con il centrocampista azzurro che potrebbe essere sostituito nello scacchiere di Simone Inzaghi dall’arrivo di Frattesi, già puntato da settimane. I contatti con il Sassuolo saranno certamente fitti nei prossimi mesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

