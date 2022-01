Insigne come Maradona: 115 gol con il Napoli, eguagliato il Pibe de Oro (Di domenica 23 gennaio 2022) Lorenzo Insigne a segno contro la Salernitana: il capitano aggancia l’argentino per numero di gol segnati con il Napoli Lorenzo Insigne torna in campo e torna subito al gol. Suo il 4-1 dal dischetto nel derby contro la Salernitana, che gli permette di arrivare a quota 115 reti con la maglia del Napoli, eguagliando Maradona. Tu sì 'o cor mì ?#Insigne#NapoliSalernitana pic.twitter.com/SNKlIQXLkS— Anna (@Azzurraluna410) January 23, 2022 Emozione grande per il capitano azzurro, che si è poi battuto la mano sullo stemma pronunciando la frase “ti amo e ti amerò per sempre”. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Lorenzoa segno contro la Salernitana: il capitano aggancia l’argentino per numero di gol segnati con ilLorenzotorna in campo e torna subito al gol. Suo il 4-1 dal dischetto nel derby contro la Salernitana, che gli permette di arrivare a quota 115 reti con la maglia del, eguagliando. Tu sì 'o cor mì ?#Salernitana pic.twitter.com/SNKlIQXLkS— Anna (@Azzurraluna410) January 23, 2022 Emozione grande per il capitano azzurro, che si è poi battuto la mano sullo stemma pronunciando la frase “ti amo e ti amerò per sempre”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AndreCardi : Rigori come quello che Insigne ha trasformato non vanno assegnati: è obiettivamente una regola da cambiare, troppo… - Lucyluciana94 : RT @sabripillot: #Insigne 115 goal come #Maradona Grazie guaglio' #NapoliSalernitana - CalcioNews24 : #Napoli, #Insigne in gol: eguagliato #Maradona ?? - sabripillot : #Insigne 115 goal come #Maradona Grazie guaglio' #NapoliSalernitana - trentunozerotto : che poi io ci provo pure ad avercela con Lorenzo Insigne, ma come faccio -