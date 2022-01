Infortunio Sofia Goggia | come sta l’azzurra? Presunta distorsione alla caviglia | attesa per gli accertamenti

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022)è caduta malamente durante il superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino.era in lizza per il primo posto dopo tre intermedi, visto che era sugli stessi tempi di Elena Curtoni (poi vincitrice della gara), ma è incappata in una brusca frenata quando ormai le difficoltà più importanti sembravano essere alle spalle e tre porte dopo ha divaricato in maniera importante le gambe. La bergamasca si è capovolta in aria ed è finita nella neve. Si è subito seriamente temuto per le condizioni delle sue ginocchia e per i legamenti.si è rialzata sulle proprie gambe dopo alcuni istanti, ha rimontato gli sci ed è giunta al traguardo. Una volta all’arrivo è andata in una tenda per sottoporsi ai primi controlli medici. ...