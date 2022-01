Infortunio Sofia Goggia, come sta l’azzurra? Lesione parziale del legamento, ma alle Olimpiadi ci sarà! (Di domenica 23 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 18.50: Sofia Goggia sarà a Pechino 2022! Di seguito il comunicato della Fisi a seguito della risonanza magnetica: Sofia Goggia, caduta nel corso del supergigante femminile di Cortina valevole per la Coppa del mondo, è stata visitata presso la clinica La Madonnina di Milano dalla Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha sottoposto la campionessa olimpica a una risonanza magnetica a entrambe le ginocchia e a una TAC, le quali hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una Lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Sofia comincerà da domani il percorso riabilitativo con l’obiettivo di essere al via ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 18.50:sarà a Pechino 2022! Di seguito il comunicato della Fisi a seguito della risonanza magnetica:, caduta nel corso del supergigante femminile di Cortina valevole per la Coppa del mondo, è stata visitata presso la clinica La Madonnina di Milano dalla Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha sottoposto la campionessa olimpica a una risonanza magnetica a entrambe le ginocchia e a una TAC, le quali hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con unadelcrociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea.comincerà da domani il percorso riabilitativo con l’obiettivo di essere al via ...

