INDIA | MUORE A 23 ANNI DOPO LA VACCINAZIONE FAMIGLIA INTENTA CAUSA CONTRO BILL GATES E LO ZAR DEI VACCINI ADAR POONAWALLA E’ LA PRIMA CAUSA NEL SUO GENERE

(Di domenica 23 gennaio 2022) Un firmatariono sta tentando di perseguire, lo zarno del vaccinoe il governono oltre ad alcuni funzionari della sanità pubblica per la morte di un individuo di 23deceduto a seguito dellaCovishield di AstraZeneca. Questo potrebbe essere il primo caso giudiziario di questo tipo al mondo. … proviene da Database Italia.

Advertising

giorgiazitelli : INDIA, MUORE A 23 ANNI DOPO LA VACCINAZIONE. FAMIGLIA INTENTA CAUSA CONTRO BILL GATES E LO ZAR DEI VACCINI ADAR POO… - LupoRamingo : @Perplessa1 @antonio475317 @FiocchettaSimon @stanzaselvaggia Esatto, come quando i NoVax citano statistiche di paes… - scetticosutodo : 22 gennaio 1901 muore la Regina Vittoria,Regina d'Inghilterra, Irlanda e imperatrice d'india. Con lei si conclude… - RaiScuola : Rudyard Kipling moriva a Londra il #18gennaio 1936. Nato nell’India coloniale nel 1865, il suo nome è legato al suo… - nortropp : @ChanceGardiner pure l'India (dove la gente muore sui marciapiedi o vive su uno spartitraffico o in baracche di lam… -

Ultime Notizie dalla rete : INDIA MUORE

La Stampa

Inlo cavalca Nairrita, guardiano del regno dei morti. Per gli Egizi era una bestia infernale,... Nel paradosso dell'asino di Giovanni Buridanodi fame e sete perché non sa decidersi tra un ...... il pesce, agonizzante, affonda e. La ragione dell'interesse per questa porzione di corpo (... Tra gli Stati che hanno già approvato leggi contro il finning ci sono Stati Uniti, Canada,e ...Il codice presuppone che il sesso all'interno del matrimonio sia sempre consensuale, ma la Corte suprema potrebbe cambiare le cose. Su Twitter fa trend (e discutere) l'hashtag #MarriageStrike ...Il gioco da tavolo Scarabeo fa il suo debutto, sulle spiagge di Newport Beach, a Los Angeles, si arenano più di 1.500 calamari giganti: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...