Incidenti lavoro: morto responsabile impianto risalita Lorica (Di domenica 23 gennaio 2022) Il responsabile degli impianti di risalita di Lorica nel comune di Casali del Manco (Cosenza), Alessandro Marcelli, di 60 anni, è morto stamani in un incidente sul lavoro. L'uomo, prima dell'apertura ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 gennaio 2022) Ildegli impianti didinel comune di Casali del Manco (Cosenza), Alessandro Marcelli, di 60 anni, èstamani in un incidente sul. L'uomo, prima dell'apertura ...

Advertising

Ettore_Rosato : Ogni morte sul lavoro è una sconfitta. Ancor più quando a perdere la vita è un ragazzo 18enne durante uno stage. Se… - Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro: morto il responsabile dell'impianto di risalita di Lorica, in Calabria #ANSA - PinascoDanilo : RT @Axen0s: Il lockdown come diceva giustamente Montanari è la soluzione ideale per ogni problema. Col lockdown si abbattono gli incidenti… - lupettorosso76 : RT @Agenzia_Ansa: Incidenti sul lavoro: morto il responsabile dell'impianto di risalita di Lorica, in Calabria #ANSA - Italian : Incidenti sul lavoro: morto il responsabile dell'impianto di risalita di Lorica -