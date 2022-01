In sette milioni lo hanno sconfitto. Corona virus: Italia, 2734906 attualmente positivi a test (+10957 in un giorno) con 143523 decessi (227) e 7045249 guariti (131003). Totale di casi () Dati della protezione civile: effettuati tamponi (Di domenica 23 gennaio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo In sette milioni lo hanno sconfitto. Corona virus: Italia, 2734906 attualmente positivi a test (+10957 in un giorno) con 143523 decessi (227) e 7045249 guariti (131003). Totale di casi () <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 gennaio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo Inloin un) con(227) e).di() ...

Advertising

Avvenire_Nei : Nel mondo 360 milioni di cristiani perseguitati a causa della fede Un cristiano su sette a rischio. La World Watch… - Ros948021 : RT @gr_grim: Due mesi fa erano sei milioni e mezzo, stamattina erano quattro milioni e mezzo, adesso sono sette milioni. Numeri in libertà… - vikingmetal : RT @diarioromano: Le Sette Sale a Colle Oppio, la più raffinata cisterna del mondo antico Alimentava le Terme di Traiano e conteneva 6 mil… - Gabri73_73 : RT @JulesDalBon: @borghi_claudio Ma nessuno che fondi un partito di NON vaccinati? Sette milioni sono un partito di maggioranza e sicurame… - VannaRicci : RT @JulesDalBon: @borghi_claudio Ma nessuno che fondi un partito di NON vaccinati? Sette milioni sono un partito di maggioranza e sicurame… -